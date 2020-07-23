В Волгоградской области завершен капремонт 117 домов

23 Июль 2020 2020-07-23T12:17:33+03:00

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В этом году в Волгоградской области в планах на капремонт значатся 640 домов. Из них 381 здание строители и монтажники должны обновить, еще на 259 пройдут инженерные изыскания. В том числе в 69 многоэтажках заменят 268 лифтов. На сегодняшний день подрядчики уже завершили ремонт в 117 жилых домах Волгограда и области. В них уже прошли проверки, дома приняли в эксплуатацию.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном фонде капремонта, в перечне выполненных с начала года работ - ремонт 12 крыш, 59 фундаментов, 20 фасадов и 14 подвалов. При этом в 36 домах заменили водопровод и канализацию, в 23 зданиях обновили систему отопления и электроснабжения. В 54 высотках на сегодняшний день приступили к замене 205 отслуживших свой срок лифтов.

На остальные дома контракты отыграли, подрядчиков выбрали. Впереди еще несколько теплых месяцев, чтобы завершить основные ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU