Следователи нашли волгоградца, 16 лет назад изнасиловавшего девушку в лифте

23 Июль 2020 2020-07-23T12:05:47+03:00

Вычислили насильника спустя 16 лет по отпечаткам пальцев, которые он оставил на месте преступления.

Этот мужчина за минувшие годы успел даже отсидеть за другое изнасилование

Изменить размер текста: A A

16 лет прошло с того дня, как в Волжском в лифте изнасиловали 19-летнюю девушку. Это было в конце июня 2004-го. И только сейчас следователям удалось установить насильника и задержать его. Ему уже 53 года и он даже успел побывать за решеткой за эти годы, но вскоре отправится туда обратно.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, насильника не удалось задержать сразу по «горячим следам». Но в лифте нашли отпечатки его пальцев. Вычислили их владельца, проверяя специальные базы данных.

- Отпечатки совпали с «пальчиками» ранее судимого за изнасилование волгоградца, - рассказывают в СУ СК. – Он уже во всем сознался и даже рассказал подробности того преступления.

Рассказал, как 16 лет назад подкараулил девушку у подъезда дома, как прошел с ней в лифт и нажал кнопку «стоп», едва двери подъемника закрылись, и как, приставив нож к горлу, изнасиловал жертву.

- Мужчину уже задержали. Расследование окончено, факты и улики собраны. Материалы направлены в прокуратуру, откуда после утверждения обвинительного заключения, дело передадут в суд, - уточняют в волгоградском следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU