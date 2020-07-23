В Волгограде сотрудницу колонии за взятку наказали миллионным штрафом

23 Июль 2020 2020-07-23T11:48:29+03:00

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Волгоградка Ольга Тахтарова работала начальником учебно-производственного участка центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК-26 УФСИН. У нее было звание, уважение и почет. Все это пошло крахом, когда женщину поймали на взяточничестве. Оказалось, что она неоднократно получала деньги от осужденных за те или иные услуги.

Так, в 2013-м ей один из осужденных подарил планшет за хорошие условия в колонии. В 2016-м он же заплатил начальнице 60 тысяч рублей за рапорт, в котором она ходатайствовала разрешить осужденному пользоваться мобильным телефоном.

Теперь она сама оказалась на скамье подсудимых. Правда, отправлять за решетку Красноармейский суд женщину не стал, но штраф назначил ей весьма суровый. За первый проступок ей назначили штраф в размере 500 тысяч рублей, за второй – 540 тысяч рублей. Кроме того, суд дал ей 3 года условного срока и на 3 года запретил ей занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU