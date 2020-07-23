Еще одного члена ОПГ в Волгограде отправили в суд за подставные ДТП и аферы с КАСКО

23 Июль 2020 2020-07-23T11:14:45+03:00

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В Волгограде уже несколько лет длится расследование уголовного дела в отношении крупной группировки, которая развернула целых бизнес на подставных ДТП и аферах со страховками. В эту банду входили 16 человек. С мая по сентябрь 2016-го они инсценировали ряд аварий на территории Москвы и Волгограда и успели незаконно получить 22 миллиона рублей по страховкам. 13 членов этой ОПГ уже ждут вердиктов в судах. Сегодня, 22 июля, прокуратура утвердила обвинительное заключение еще одному бандиту. Дело 34-летнего волгоградца направили в суд.

- Свою вину он полностью признал. Грозит ему до 10 лет колонии, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Расследованием этого дела занималось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области при оперативном сопровождение сотрудников регионального УЭБ и ПК и УФСБ.

Напомним, уголовные дела в отношении 13 участников ОПГ уже на рассмотрении в суде, дела еще двоих– на стадии расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU