В Волгограде 60-летнего маньяка-педофила отправили на 17 лет в колонию

23 Июль 2020 2020-07-23T10:38:16+03:00

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Этому волгоградцу 60 лет. 12 из них он в свое время провел за решеткой за изнасилование ребенка. Но, когда вышел на свободу, вновь взялся на старое. Этот маньяк-педофил успел изнасиловать трех девочек возрастом 7,9 и 12 лет, пока его не поймали. Сегодня, как сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, рецидивиста вновь отправили в колонию.

- Следствием и судом установлено, что этот волгоградец неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетних школьниц. Он подкарауливал девочек во дворах, представлялся им либо детским врачом, либо почтальоном, входил в доверие, а потом под надуманными предлогами уводил в укромные места и насиловал. К одной из школьниц он обманом даже в квартиру сумел попасть, и уже там над ней надругался, - рассказывают подробности этого ужасного преступления в региональном СУ СК.

Следователи изучили записи всех камер видеонаблюдения, которые были рядом с местами совершения преступлений, опросили всех ранее судимхе за аналогичные деяния, тщательно изучили все манеры и детали преступника, которые им сообщили потерпевшие девочки. Одна из них смогла подробно описать маньяка, по ее рассказу был составлен фоторобот педофила. Вместе с сотрудниками полиции следователям удалось вычислить и задержать преступника.

И хоть мужчина отрицал свою вину, следователям удалось доказать в суде причастность его ко всем вышеуказанным преступлениям.

- Сегодня, 22 июля, Волгоградский областной суд приговорил 60-летнего мужчину к 17 с половиной годам лишения свободы, отбывать которые он будет исправительной колонии особого режима, - уточняют в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU