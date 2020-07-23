2020-07-23T10:00:54+03:00
Общество

Фирменный поезд Волгоград-Москва опять будет ходить ежедневно

С 23 июля он возвращается к привычному графику движения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Постепенно общественный транспорт возвращается на свои привычные маршруты. Вот вернули в расписание и фирменный поезд, который следует из Волгограда в Москву. С 23 июля он возобновляет ежедневное курсирование. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Речь идет о фирменном поезде №1/2. Когда в стране разыгралась пандемия коронавируса, его перевели на сокращенный график движения – он отправлялся через день. Теперь вновь будет ходить ежедневно.

Из Волгограда он отправляется в 16.30, в Москву прибывает в 9.30 утра на следующие сутки.

В обратном направлении он отправляется с Павелецкого вокзала в 14.05, а в Волгоград прибывает на следующий день в 09.15 утра.

- Время в пути из Волгограда до Москвы составляет 18 часов, в обратном направлении – 18 часов 10 минут. Продажа билетов уже открыта, - уточняют в Привжд.

Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией во всех поездах дальнего следования у всех пассажиров перед посадкой измеряют температуру при помощи бесконтактных инфракрасных термометров. Также у проводников можно всегда приобрести маски, перчатки и санитайзеры. Уборку вагонов делают 4 раза в сутки с применением дезинфицирующих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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