2020-07-23T09:35:29+03:00
Происшествия

Крупная авария под Волгоградом: иномарка протаранила два грузовика и легковушку

Двоих мужчин увезли в больницу с места ДТП
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Авария с участием сразу четырех машин произошла поздно вечером 22 июля в Светлоярском районе Волгоградской области. Виновником этого «месива» стал 53-летний водитель «Тойота Камри». Он мчался по трассе «Волгоград-Сальск» и в какой-то момент не сразу заметил едущий впереди «МАЗ-53371» с прицепом. Водитель не успел затормозить и врезался в грузовик. От удара его иномарку выбросило на встречную полосу, по которой на беду двигался «КАМАЗ». «Тойота» угодила еще под один грузовик, а потом врезалась еще и в «ВАЗ-217230», за рулем которой был 36-летний мужчина.

К счастью, все остались живы. Но мужчины, которые находились в иномарке, получили травмы различной степени тяжести.

- В больницу с места ДТП увезли водителя «Тойоты» и его 54-летнего пассажира, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Остальные отделались ушибами и помятыми машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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