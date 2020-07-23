Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Розыск: в Волгограде пропала 16-летняя девушка

Полина Глухова не появляется домой уже больше двух недель
Наталья ГлазуноваНаталья ГлазуноваНатальяГлазунова
КомментироватьОставить комментарий
Разыскивается Полина Глухова. Фото СУ СК по Волгоградской области.

Разыскивается Полина Глухова. Фото СУ СК по Волгоградской области.

В Волгограде пропала 16-летняя девушка. Зовут ее Полина Глухова. Родные школьницы и правоохранители уже сбились с ног, разыскивая «потеряшку», но пока поиски результатов не дали. А прошло уже больше двух недель, как она не появлялась дома.

Мать пропавшей девушки обратилась в полицию только 15 июля, хотя Полина ушла из дома еще в первых числах месяца. Первые поиски оказались безрезультатными, поэтому дело из полиции передали следователям регионального СУ СК. Именно они сегодня и обратились к волгоградцам за помощь.

- Девушка около двух недель назад покинула место своего жительства и больше ее никто не видел. Если вам что-либо известно о месте нахождения или последнем месте пребывания разыскиваемой, сообщите эту информацию по телефонам: 8-927-068-07-01, 8-999-744-21-94 или «02», - просят волгоградцев в региональном следственном управлении.

Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, среднего телосложения, рост 150-160 сантиметров, волосы длинные темно-русые. В день пропажи была одета в черные джинсы и футболку синего цвета, на ногах кроссовки персикового цвета.

ЧП