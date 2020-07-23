Розыск: в Волгограде пропала 16-летняя девушка

Разыскивается Полина Глухова. Фото СУ СК по Волгоградской области.

В Волгограде пропала 16-летняя девушка. Зовут ее Полина Глухова. Родные школьницы и правоохранители уже сбились с ног, разыскивая «потеряшку», но пока поиски результатов не дали. А прошло уже больше двух недель, как она не появлялась дома.

Мать пропавшей девушки обратилась в полицию только 15 июля, хотя Полина ушла из дома еще в первых числах месяца. Первые поиски оказались безрезультатными, поэтому дело из полиции передали следователям регионального СУ СК. Именно они сегодня и обратились к волгоградцам за помощь.

- Девушка около двух недель назад покинула место своего жительства и больше ее никто не видел. Если вам что-либо известно о месте нахождения или последнем месте пребывания разыскиваемой, сообщите эту информацию по телефонам: 8-927-068-07-01, 8-999-744-21-94 или «02», - просят волгоградцев в региональном следственном управлении.

Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, среднего телосложения, рост 150-160 сантиметров, волосы длинные темно-русые. В день пропажи была одета в черные джинсы и футболку синего цвета, на ногах кроссовки персикового цвета.