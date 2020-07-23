2020-07-23T08:57:47+03:00
Общество

Под Волгоградом на полях поймали 6 нелегалов

Граждане Узбекистана не получили разрешения на работу, их оштрафуют
Юлия Данильченко
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Полицейские Волгоградской области регулярно мониторят миграционную ситуацию. Особенно сейчас, в сезон работ на сельскохозяйственных землях. Иностранным гражданам можно зарабатывать на полях, но строго с соблюдением закона. Однако оформление работника стоит денег, и не все фермеры готовы платить за это. Некоторые надеются, что рейды полиции пройдут мимо. И зря.

На днях стражи порядка нагрянули на поля вблизи поселка Новая Надежда, где трудились 25 уроженцев Узбекистана. Большинство из них делали это легально, но шестеро не имели патента.

- Они привлечены к ответственности по административной статье. Санкция указанной предусматривает наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Конечно, накажут и работодателя: ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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