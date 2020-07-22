За поездку в Волгоградскую область россиянам вернут до 15 тысячи рублей на карту

22 Июль 2020 2020-07-22T18:38:56+03:00

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22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сделал неожиданно щедрый подарок – на заседании Госдумы объявил о новой программе развития внутреннего туризма. Теперь за путешествия по родной стране россиянам вернут деньги. Правда, не все так просто. Не рассчитывайте на кэшбэк, если собрались на курорты Краснодарского края, Крыма в разгар лета или в бархатный сезон. А вот Волгоградская область, которую наравне еще с 43 регионами включили в программу, позволит туристам вернуть часть затрат круглый год. Правда, есть ряд обязательных условиях. Купить поездку нужно через интернет по карте «Мир», тур должен быть не менее пяти дней. Сумма кэшбека напрямую зависит от стоимости тура.

Это даст толчок развитию внутреннего туризма. Мы конечно не Ялта, но и у нас есть, куда съездить. Главное, донести это до путешественников. Большинство россиян уверены, что кроме Мамаева кургана в регионе и посмотреть не на что. Эта программа отличный шанс опровергнуть это мнение. Ну и возможность подтянуть сервис.

Подробнее об условиях программы читайте на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU