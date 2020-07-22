2020-07-22T17:08:51+03:00
Происшествия

Условный срок и амнистию отменили: спустя пять лет волгоградца отправили в колонию за аферу с КАСКО

Прокуратура обжаловала в суде слишком мягкий приговор мошеннику
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградец Александр Мунин провернул большую аферу с инсценировкой ДТП и страховыми выплатами. Правда, денег он так и не получил, но зато умудрился получить условный срок, а потом еще и выйти по амнистии. Думал, отделался испугом. Но нет. Прокуратура обжаловала приговор и мошенника все-таки отправили за решетку. Спустя 5 лет.

Эту аферу волгоградец задумал еще в 2014 году. Он арендовал у ООО «Волга-Д» «ГАЗель», застрахованную в ООО «СК «Согласие». После чего инсценировал ДТП и по договору уступки прав, потребовал у страховщиков возместить ущерб по максимуму – на сумму 2,8 миллиона рублей. Страховая компания платить отказалась, тогда Мунин потребовал эти деньги в суде. И с марта 2014 по июль 2016 года Мунин в судебном порядке взыскал более 2 миллионов рублей страховки. Оставшиеся получить не успел, аферу раскрыли.

Центральный райсуд приговорил волгоградца к 2 года условного срока. А после Мунина еще и освободили от наказания по амнистии.

Прокуратура обжаловала это решение.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, изменил приговор: амнистию аннулировал и назначил Мунину наказание в виде 2 лет колонии-поселения, - уточняют в пресс-службе суда.

Уточнив, что вопрос о возмещении материального ущерба ООО «СК «Согласие» передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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