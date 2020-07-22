2020-07-22T16:21:16+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали поджигателя машин: ищут свидетелей

Полиция просит откликнуться очнвидцев, которые видели, как пироман совершает свои преступления
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Полиция поймала пиромана, который поджигал автомобили, припаркованные во дворах Волгограда. На данный момент правоохранителям известны, как минимум два случая, когда этот 46-летний «любитель огня» сжег чужие машины. Так, 5 июля он подпалил стоящую у одного из домов по улице Елецкой грузовую «ГАЗель». Ущерб оценили в 85,5 тысяч рублей.

- Также установлено, что этот мужчина поджег «Деу Нексиа», которая принадлежала волгоградке. Это было в ночь с 1 на 2 августа 2019-го. Машина женщины была припаркована у дома № 20 по улице Карьерная. Машина сгорела практически дотла. Ущерб оценили в 250 тысяч рублей, -уточняют УМВД по Волгограду.

На пиромана уже завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Но следователям не хватает свидетельств очевидцев.

- Если вы вдруг видели этого поджигателя или то, как происходили эти поджоги, обратитесь к следователю - старшему лейтенанту юстиции Ивановой Наталье (отдел полиции № 5 (Ворошиловский район) по улице Баррикадная, д. 21, кабинет №311), - обращаются к волгоградцам в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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