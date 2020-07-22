2020-07-22T15:23:09+03:00
Происшествия

Волгоградка забила своего насильника до смерти

Женщине дали 7,5 лет колонии общего режима
Юлия Данильченко
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Тракторозаводской районный суд Волгограда приговорил волгоградку к 7,5 годам тюрьмы за то, что она по неосторожности убила мужчину, домогавшегося ее. Преступление произошло в декабре 2019 года в СНТ «Дзержинец».

Из материалов уголовного дела следует, что мужчина против воли пытался вступить с женщиной в интимную близость, но у него ничего не вышло. Волгоградка оказала активное сопротивление и избила насильника до такой степени, что он впоследствии скончался. Ее судили по статье «причинение смерти по неосторожности».

В ходе расследования волгоградке не удалось доказать, что она пыталась защищаться: нанесенные увечья не были похожи на самооборону.

- С учетом обстоятельств по делу, личности подсудимой, влияния назначаемого наказания на условия жизни её семьи, суд счел возможным исправление подсудимой только в условиях изоляции от общества, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

Приговор еще не вступил в законную силу

ИСТОЧНИК KP.RU

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