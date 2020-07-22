Волгоградка забила своего насильника до смерти
Тракторозаводской районный суд Волгограда приговорил волгоградку к 7,5 годам тюрьмы за то, что она по неосторожности убила мужчину, домогавшегося ее. Преступление произошло в декабре 2019 года в СНТ «Дзержинец».
Из материалов уголовного дела следует, что мужчина против воли пытался вступить с женщиной в интимную близость, но у него ничего не вышло. Волгоградка оказала активное сопротивление и избила насильника до такой степени, что он впоследствии скончался. Ее судили по статье «причинение смерти по неосторожности».
В ходе расследования волгоградке не удалось доказать, что она пыталась защищаться: нанесенные увечья не были похожи на самооборону.
- С учетом обстоятельств по делу, личности подсудимой, влияния назначаемого наказания на условия жизни её семьи, суд счел возможным исправление подсудимой только в условиях изоляции от общества, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.
Приговор еще не вступил в законную силу
ИСТОЧНИК KP.RU