Волгоградцы отсудили у турфирмы деньги за несостоявшийся отпуск

22 Июль 2020 2020-07-22T15:09:20+03:00

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В этом году из-за пандемии коронавируса и закрытия границ отпуск сорвался у многих волгоградцев. Кто-то лишь мечтал провести его на экзотических пляжах, а кто-то заранее выложил десятки тысяч рублей за путевки. Возвращать их теперь многим приходится через суд. Так, Ворошиловский районный суд Волгограда вынес решение в пользу пары, которая планировала путешествие в Турцию. Турагенство «Тревел Технологии» и ООО «Тез Тур Центр» должны будут вернуть волгоградцам почти 140 тысяч рублей, уплаченных за путевку.

Как рассказали «КП-Волгоград» в суде, путевку волгоградцы купили еще в январе. Причем тур оплатили сразу и полностью. Начаться заграничный отпуск должен был 4 августа. На пляжах Турции пара планировала провести три недели, но 10 марта от путевки отказалась из-за охватившей мир пандемии коронавируса. Турагент же деньги не вернул.

Волгоградцы обратились за помощью в Роспотребнадзор, который и подал иск в защиту интересов прав потребителей. Пока решение суда в силу не вступило.

Ранее почти такую же сумму волгоградцы отсудили у турфирмы за несостоявшийся отдых в Италии. Так что это далеко не единичный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU