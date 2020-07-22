В Волгограде устроят джазовые проводы карантина

22 Июль 2020 2020-07-22T14:41:21+03:00

Все концерты с апреля по август в Волгограде проходят в режиме онлайн. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Изменить размер текста: A A

«Мы тут поняли на днях, что карантин просто так сам не уйдет», - заявила солистка волгоградского квартета «А-ДЖАЗ» Ирина Аксёнова. И решили музыканты устроить проводы карантина, чтобы с 1 августа в Волгограде и области уж точно сняли оставшиеся коронавирусные ограничения. Онлайн-концерт пройдет в выставочном зале музея Машкова в музыкальный четверг - 23 июля. Начнется он в 19.00 по волгоградскому времени. В программе будут самые яркие джазовые композиции.

Транслировать концерт будут в соцсетях, посмотреть его сможет каждый. А чтобы проводы точно получились веселыми, в эфире будут читать стихи на тему проводы карантина.

Напомним, концертные и выставочные залы, музеи, театры и кинотеатры в Волгограде закрыты с конца марта. Коронавирусные ограничения в регионе пока действуют по 1 августа 2020, но по ситуации их могут и продлить.

ИСТОЧНИК KP.RU