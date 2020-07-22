2020-07-22T14:41:21+03:00
Досуг

В Волгограде устроят джазовые проводы карантина

Онлайн-концерт в музее Машкова устроят 23 июля 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Все концерты с апреля по август в Волгограде проходят в режиме онлайн.Все концерты с апреля по август в Волгограде проходят в режиме онлайн.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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«Мы тут поняли на днях, что карантин просто так сам не уйдет», - заявила солистка волгоградского квартета «А-ДЖАЗ» Ирина Аксёнова. И решили музыканты устроить проводы карантина, чтобы с 1 августа в Волгограде и области уж точно сняли оставшиеся коронавирусные ограничения. Онлайн-концерт пройдет в выставочном зале музея Машкова в музыкальный четверг - 23 июля. Начнется он в 19.00 по волгоградскому времени. В программе будут самые яркие джазовые композиции.

Транслировать концерт будут в соцсетях, посмотреть его сможет каждый. А чтобы проводы точно получились веселыми, в эфире будут читать стихи на тему проводы карантина.

Напомним, концертные и выставочные залы, музеи, театры и кинотеатры в Волгограде закрыты с конца марта. Коронавирусные ограничения в регионе пока действуют по 1 августа 2020, но по ситуации их могут и продлить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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