Государство взыскало с наркоторговца из Волгограда 15 миллионов рублей

22 Июль 2020 2020-07-22T14:11:44+03:00

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Прибыльный бизнес организовал 29-летний житель Волгограда Виктор Шаповалов: вместо обычной работы выбрал торговлю наркотиками. Несколько лет мужчина реализовывал запрещенные вещества, дела шли так хорошо, что он увлекся покупкой криптовалюты. За котроткий период он сумел преувеличить свои доходы в разы и даже стать миллионером.

- Всего таким способом Шаповаловым было совершено 65 сделок по продаже биткоинов на общую сумму свыше 15 млн рублей, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Волгоградцу дали 9 лет колонии строгого режима, а весь его заработок был признан недействительным из-за ничтожности сделок. 15 миллионов ушли в бюджет государства. Такое решение принял Дзержинский суд города-героя, прокуратура взяла его исполнение на свой контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU