В Волгограде в коронавирусное время выросли зарплаты

22 Июль 2020 2020-07-22T13:02:49+03:00

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С тех пор, как грянул коронавирус, многие организации Волгоградской области не работают, либо терпят убытки и едва наскребают необходимые для выплаты зарплаты суммы. Сфера развлечений, кафе, рестораны и многие другие компании до августа не работают. Транспорт только возобновил работу, и то не весь и не в полной мере. Закрыты и торговые центры. Тем, временем, по данным официальной статистики, зарплаты в регионе продолжают расти. Так, Волгоградстат рапортует, что в январе - мае 2020 года средненачисленная номинальная зарплата сотрудника крупных, средних и малых предприятий Волгоградской области достигла 33 тысячи 946 рублей. По итогам первых четырех месяцев этого года получка была чуть меньше - 33 тысячи 594 рубля.

Прибавка к зарплате в среднем составила 352 рубля. Так что официально благосостояние волгоградцев день ото дня растет. Правда, сами они этого не замечают.

ИСТОЧНИК KP.RU