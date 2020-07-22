Волгоградцам разрешили придумать название для сквера у собора Александра Невского

22 Июль 2020 2020-07-22T12:13:28+03:00

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Долгие годы скверик, расположенный в затрибунной части на площади Павших Борцов в Волгограде, носил имя «Парк Героев». Ровно до того момента, пока там не начали строить собор Александра Невского. Сначала из парка он стал сквером. Потом как-то по-тихому в мэрии Волгограда ему присвоили имя «Александровский», и уже год именно так «величают» его в своих докладах и релизах. И вдруг сегодня, 22 июля 2020-го, власти решили вынести этот вопрос на голосование.

- На данный момент территория, которая примыкает к собору Александра Невского, носит обозначение «сквер 20-го квартала». Но в ближайшее время у него появится название, и выберут его жители, - удивили в мэрии.

По такому случаю чиновники даже запускают конкурс, который пройдет в два этапа. На первом этапе они будут принимать от волгоградцев все предложения. Потом отберут из предложенного списка самые популярные версии и вынесут варианты на общегородское голосование.

- Название, за которое отдаст голоса большинство горожан, и будет присвоено новому скверу, - уверяют в администрации Волгограда.

Когда и где будет проходить голосование, чиновники обещают сообщить дополнительно.

Напомним, что методом общегородского голосования в Волгограде выбирали названия для парка напротив "Волгоград Арены" (кто забыл он называется парк "Победы") , а также для обновленной зоны отдыха в пойме реки Царица (парк Царицынский) и для парка Петровского в Советском районе.

СПРАВКА «КП»

Оказывается, в реестре муниципального имущества Волгограда этот парк (ограниченный улицами Володарского, Гоголя и Мира) носит официальное название «сквер 20-го квартала в Центральном районе».

В 40-х годах прошлого века на этом месте планировали построить Дом советов. Проект несколько раз переделывали, но в итоге так и не реализовали.

ИСТОЧНИК KP.RU