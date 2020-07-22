В бассейне «Дельфин» в Волгограде полностью заменят водопровод и теплосеть

22 Июль 2020 2020-07-22T11:33:28+03:00

Этот бассейн был построен 40 лет назад, и ни разу здесь не делали такой капитальный ремонт коммуникаций. Фото СШ "Родина".

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Бассейн «Дельфин», расположенный в Тракторозаводском районе Волгограда, ждет капитальный ремонт. Наверно первый за полвека его существования. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, здесь полностью заменять все инженерные коммуникации.

Этот бассейн был построен еще в 1979 году. И с тех пор ни разу основательно не ремонтировался. Сегодня он входит в состав спортивной школы «Родина» и в нем занимаются 400 ребят разных возрастов. Дело в том, что в «Дельчине» имеется два бассейна: один детский (его глубина чуть более метра) второй - для ребят постарше (его длина 25 метров и он разбит на четыре дорожки).

За годы работы трубы здесь прогнили, поэтому менять будут все – и систему водоснабжения, и теплоснабжения.

- Подрядчик установит новые насосы подачи воды, полностью заменит все 28 радиаторов отопления, поставит новую запорную арматуру, и проложит современные пластиковые трубы водоснабжения и теплоснабжения. Гарантия на выполненные работы составит пять лет, - уточняют «КП-Волгоград» в администрации города.

К слову, отремонтируют не только бассейн, но и спортзал, который входит в состав СШ «Родина». Он расположен на улице Быкова. Здесь деки занимаются эстетической и художественной гимнастикой. Там капитально отремонтируют кровлю: восстановят поврежденные участки бетонной стяжки, сделают гидроизоляцию, а затем уложат новое кровельное покрытие. Подрядчик уже приступил к работам.

ИСТОЧНИК KP.RU