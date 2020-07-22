Перепутал со зверьком: в Волгоградской области охотник застрелил товарища

22 Июль 2020 2020-07-22T12:25:48+03:00

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Трагедией завершилась охота для нескольких жителей Волгоградской области. Один погиб, другому светит срок. Произошло это 22 июля в Еланском районе, неподалеку от хутора Морец. Несколько мужчин решили поохотиться в лесу на сурка. Один из них выстрелил из ружья и попал в лежащего в траве товарища, решив, что там шевелится зверек. Выстрел оказался точным и смертельным. Пуля угодила прямо в голову. 43-летний мужчина скончался на месте ЧП.

- По предварительным данным, мужчина перепутал через прицел ружья голову товарища со зверьком, - рассказала «КП-Волгоград» официальный представитель следственного управления СКР по региону Наталия Рудник.

После застреливший товарища 34-летний охотник сам сообщил о произошедшем правоохранителям. Следователи возбудили уголовное дело по факту. Им предстоит опросить всех свидетелей и установить все обстоятельства произошедшей трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU