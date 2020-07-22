Ипотека от банка УРАЛСИБ стала выгоднее

Теперь минимальная ставка для клиентов при сумме кредита до 3 млн рублей составит 8,99% годовых, от 3 млн рублей включительно - 8,59%, от 7 млн рублей включительно - 8,19%.

При покупке строящегося или готового жилья у партнеров Банка клиенты могут рассчитывать на минимальную ставку до 8,79% годовых по кредиту до 3 млн рублей, от 3 млн рублей включительно - 8,39%, от 7 млн рублей включительно - 8,19%.

Если вы решили рефинансировать ипотечный кредит, выданный сторонними банками, при сумме кредита до 3 млн рублей теперь ставка составляет 8,99% годовых, от 3 млн рублей включительно - 8,79%.

Кроме того, возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»