Ни любви, ни денег: как вахтовик из Волгограда отдал все сбережения за липовые интимуслуги

22 Июль 2020 2020-07-22T09:44:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградец долгое время работает в столице Мордовии – Саранске. И так, видимо, соскучился по женской ласке, что решил воспользоваться услугами проститутки. Нашел в интернете соответствующее объявление, позвонил. Ответил приятный женский голос. Девушка сообщила, что готова на все, но нужно внести предоплату в размере 6 тысяч рублей. Волгоградец в предвкушении тут же перевел. Девушка назвала ему адрес – улицу и дом и он помчался за любовью.

Но, когда подъехал к многоэтажке, понял, что ему не назвали номер квартиры. Позвонил девушке, а она вдруг заявила, что надо бы еще заплатить «страховку» - 10 тысяч рублей. Обещала, что деньги вернет сразу после благополучного завершения их встречи. Мужчина перевел и эти деньги, но якобы оплата не прошла. Подвыпивший и уже изрядно уставший волгоградец не стал ждать и вернулся в гостиницу.

Утром проститутка сама позвонила клиенту, и заявила, что хочет вернуть деньги за неоказанные услуги, только для этого мужчине надо перевести еще 10 тысяч – мол, схема возврата денег такая.

Волгоградец перевел еще 10 тысяч, потом еще, и еще… Когда сумма достигла 67 тысяч, вахзтовик понял, что его «разводят». И только тогда пошел в полицию

- Сейчас полицейские разыскивают мошенницу и всех лиц, причастных к данному преступлению, - уточняют в МВД по республике Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU