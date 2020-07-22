В Волгограде завершают дорожный ремонт бульвара Энгельса

22 Июль 2020 2020-07-22T09:40:00+03:00

В этом году привели в порядок участок от проспекта Героев Сталинграда до улицы Гражданской

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В 2020 году в Красноармейском районе Волгограда отремонтируют девять улиц. Одна из жизненно важных для волгоградских автомобилистов магистралей – бульвар Энгельса. За годы активной эксплуатации на дороге появились ямы, пришли в непригодность ливневки, да и бордюры давно требовали замены. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» бульвар на отрезке от проспекта Героев Сталинграда до улицы Гражданской привели в порядок.

Дорожники заменили 11 тысяч квадратных метров старого покрытия на новое, обновили более тысячи метров бордюрного камня, привели в рабочее состояние более 30 колодцев, которые со временем забились и не выполняли свою функцию.

- В настоящее время на бульваре Энгельса ведется обустройство примыканий и съездов, а также уборка и вывоз строительного мусора, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU