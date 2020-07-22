На юге Волгограда снесут четыре многоэтажки

22 Июль 2020 2020-07-22T09:17:01+03:00

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В Красноармейском районе Волгограда много домов, построенных сразу в послевоенные годы – в далеких «пятидесятых». Эти дома уже не просто изжили свой срок эксплуатации, они рассыпаются буквально на глазах. Жить в них становится просто опасно. В их числе и дома по улице 2-я Караванная. На днях инспекторы регионального Госжилнадзора после обследования этих многоэтажек пришли к выводу, что ремонтировать их не целесообразно. Легче снести.

- Выявлено, что в домах по улице 2-я Караванная №№ 1, 2, 4, 7 проведение капитального ремонта нецелесообразно. Заключения о техсостоянии этих домов направлены в межведомственную комиссию Красноармейского района Волгограда для их решения вопроса о признании помещений непригодным для проживания. И комиссия уже признала эти двухэтажки аварийными и подлежащими сносу, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном Госжилнадзоре.

Так что жильцы этих многоэтажек в скором времени получат вместо аварийного жилья современные квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU