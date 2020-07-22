На юге Волгограда загорелся газовый котел: пострадала 89-летняя пенсионерка

22 Июль 2020 2020-07-22T09:07:10+03:00

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21 июля у сотрудников ГУ МЧС по Волгоградской области было много работы, итог которой – спасенные жизни. Около двух часов дня поступил вызов в Советский район города-героя: на улице Петроградской двухкомнатной квартире многоэтажного дома вспыхнул газовый котел. Прибывшие на место происшествия пожарные бросились внутрь и вовремя успели вывести 89-летнюю старушку. Она пострадала, но осталась жива. Пожарные расчёты 4-ой пожарно-спасательной части ликвидировали очаг всего за четверть часа. По предварительной версии, котел неправильно эксплуатировали.

А вот в частном доме на улице Криворожской пожар устроили намеренно: это сделали неизвестные люди, их личности сейчас устанавливаются. Небольшой кирпичный домик полностью охватил огонь.

- Пожарные расчёты 4-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение га 10 минут. Погибших и пострадавших нет, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Волгоградцам напоминают: будьте осторожны – как дома, так и на природе. При возникновении ЧП необходимо позвонить на номер «101».

ИСТОЧНИК KP.RU