Под Волгоградом пенсионер на «Ладе» сбил двух подростков на мотоцикле

22 Июль 2020 2020-07-22T08:54:45+03:00

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За минувшие сутки, 21 июля, в Волгоградской области произошло 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек, в том числе четверо детей. Одна из них -12-летняя девочка из Иловлинского района. Она ехала со своим 16-летним другом на мотоцикле, когда их сбил 72-летний пенсионер на «Ладе Калина». Мужчина не уступил двухколеснику дорогу при повороте налево и сбил ребят. Но, надо отметить, что 16-летний юноша тоже сел за руль, не имея водительсткого удостоверения и, естественно, опыта вождения.

А в Волжском в аварии пострадала девочка, которой всего 2,5 года. 35-летний водитель «Лады Приора» так разогнался по улице Ленина, что не успел затормозить перед едущей впереди «Ладой Гранта», за рулем которой был 29-летний волжанин. И даже это столкновение его не остановило, от удара он врезался в «Рено Логан»

- Маленькой девочке медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась, -уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU