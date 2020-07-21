Не уступил дорогу: из-за водителя Lexus волгоградка с сыном попали в больницу
Авария случилась в 14-20 на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе Волгограда 21 июля. 30-летний мужчина на Toyota ехал по трассе на высокой скорости. Он не успел среагировать на выехавший с второстепенной дороге Lexus, который решил не уступать дорогу, а проскочить оживленную дорогу. Две машины столкнулись. Удар был очень сильным – скорость у обоих автомобилей была немаленькая. На место ДТП приехали медики, сотрудники ГИБДД,
В результате аварии пострадали пассажиры Toyota: молодая женщина и ее 10-летний сын. Мальчика на «скорой» доставили в больницу с травмой. У волгоградки сильный шок. Оба водителя отделались парой ушибов. А вот машины сильно покорежены. Ремонт обойдется в кругленькую сумму.
ДТП в Гумраке. Волгоград. 21.07.2020.
- Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU