Под Волгоградом для туристов сделают зону отдыха возле Лотосового озера

21 Июль 2020 2020-07-21T18:21:35+03:00

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Чтобы посмотреть на цветущие лотосы сотни туристов приезжают в Астрахань. Но нежные бутоны раскрываются и у нас. Растение завезли к нам много лет назад и оно отлично прижилось на одном из озер в Волго-Ахтубинской пойме. Волгоградцы и гости города в конце июля и начале сентября приезжают на его берег полюбоваться красотой. Но многие высказывали пожелание – благоустроить зону возле водоема. Ведь после долгой дороги хочется и отдохнуть. Областной комитет природы «услышал» туристов и в этом году облагораживает территорию рядом с Лотосовым озером. Здесь будет лестница с перилами, деревянная дорожка, беседка и информационные аншлаги, которые расскажут посетителям об уникальном цветке.

Кстати, миссия экологов на этом не заканчивается. Они взяли заботу об озере. Проводят экскурсии, убирают мусор, стараются сохранить одну из волгоградских достопримечательностей.

Каждый год облкомприроды организует экофестиваль "День лотоса". Он состоится в середине августа. А вот в каком формате, пока не ясно. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе и постановлении оперативного штаба. Возможно, и здесь придется действовать в режим онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU