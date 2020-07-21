Эксперты назвали самую популярную иномарку в Волгограде

21 Июль 2020 2020-07-21T17:05:59+03:00

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Знаете, машин какой марки в Волгограде больше всего? Нет, ни отечественной «Лады». Они лидеры в другом – их очень любят наши автоугонщики (что подтверждает статистика волгоградской ГИБДД). А вот по продажам на рынке подержанных авто лидирует «Киа». Такой вывод сделали аналитики агентства «Автостат».

Эксперты проанализировали рынок легковых авто с пробегом в 16-ти городах-миллионниках России, и оказалось, что жители мегаполисов предпочитают другим семь моделей: Hyundai Accent, Ford Focus, Toyota Corolla, KIA Rio, LADA 2114, Chevrolet Niva и Hyundai Solaris.

Но все-таки в разных городах разнятся и предпочтения. Так, в Москве и Питере больше всего в прошлом году было продано «Фокусов». Эта же иномарка лидирует по продажам на «вторичке» в Воронеже, Екатеринбурге и Челябинске.

А вот в Волгограде больше любят KIA Rio. В прошлом году, по данным экспертов этого агентства, у нас было продано 280 этих иномарок. Также эта модель первенствует на вторичном рынке в Уфе, Казани и Нижнем Новгороде.

- В Новосибирске, Красноярске и Омске самым востребованным автомобилем с пробегом стала Toyota Corolla. В Самаре лидирует Chevrolet Niva, в Перми - LADA 21, в Ростове-на-Дону - Hyundai Accent, а в Краснодаре – Hyundai Solaris, - сообщают аналитики «Автостата».

ИСТОЧНИК KP.RU