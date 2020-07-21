2020-07-21T16:56:52+03:00
Экономика

В Волгограде запустили производство соли

Еще одна промплощадка начала работать на «Каустике»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Инвестиции в производство составили около 800 миллионов рублей. Фото: АВОИнвестиции в производство составили около 800 миллионов рублей. Фото: АВО
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На площадке завода АО «Каустик» начало работать уже девятое предприятие - компания «Аксон» запустила производство твердого хлорида натрия высокой степени очистки. 21 июля губернатор Андрей Бочаров побывал на предприятии, прошел по цехам и провел совещание с представителями промышленного сектора.

Как сообщили «КП-Волгоград» в обладминистрации, выпускать в Волгограде смогут порядка 80 тысяч тонн соли ежегодно. Уже наладили выпуск продукции в кристаллах, до конца года наладят производство и в таблетках. Сырье берут неподалеку – в Светлоярском районе. Задействовали на предприятии 70 человек. А инвестиции в проект составили около 800 миллионов рублей.

На производственной площадке «Каустика» на сегодня работают около семи тысяч человек - это почти половина всех занятых в химической отрасли Волгоградской области. Разместили свои предприятия здесь девять компаний.

Среди них компания «Аксон», которая открыла новое производство, АО «Каустик», АО «НикоМаг» и ООО «Зиракс», которые входят в группу «НИКОХИМ». А также компании «Волга Индастри», «Праксайр Волгоград», «Силд Эйр Каустик»и «Пласткаб». Здесь же находится филиал института катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН. На эти девять фирм по итогам прошлого года пришлось более 37 процентов объема химпроизводства региона. Отгрузили компании продукцию на 30 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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