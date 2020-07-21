2020-07-21T16:41:04+03:00
Общество

Еще в одной волгоградской больнице сменили главврача

Нового руководителя назначили в Палласовскую ЦРБ
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Лериса Семакова работает в палласовской больнице уже 24 года. Фото облздрава.Лериса Семакова работает в палласовской больнице уже 24 года. Фото облздрава.
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Совпадение, а может случайность, но с начала пандемии коронавируса в Волгоградской области сменили уже несколько главных врачей в больницах. В мае сменили руководителей в больнице №2 Волжского и в Светлоярской ЦРБ (где, напомним, главврач сам написал заявление об уходе по собственному желанию после того, как его подчиненные выложили в сеть видеоролик с жалобами на отсутствие защитных средств и неправильные выплаты). А вчера, 20 июля, нового руководителя назначили и в больницу Палласовского района. Отметим, что в этом районе с начала пандемии заболели более 250-ти местных жителей (это один из самых высоких показателей по области).

- С 20 июля главным врачом Палласовской ЦРБ назначена Лариса Александровна Семакова, - гласит пресс-релиз облздрава.

Как сообщают в комитете, Семакова родилась и выросла в Палласовском районе. В больнице этой работает с 1996 года, куда пришла сразу после окончания медуниверситета. Квалификация – врач-стоматолог. Имеет благодарность Минздрава РФ.

- С 2015 года была заведующей стоматологической поликлиникой при Палласовской больнице. Кандидатура Семаковой была утверждена экспертным советом облздрава единогласно, - уточняют в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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