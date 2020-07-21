Волгоградец выкачал из нефтепровода 24 тонны горючего

21 Июль 2020 2020-07-21T15:30:53+03:00

Ему за это грозит до 6 лет колонии

Изменить размер текста: A A

30-летний волгоградец решил заняться нефтяным бизнесом. Правда, не вкладывал ничего в разработку месторождений и строительство скважин. Он просто сделал незаконную врезку в нефтепровод и стал качать нефть. Теперь этот «нефтяной магнат» отправится за решетку.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, мужчина подготовир двух своих товарищей и на протяжении мая и июня 2019 года они по ночам выкачивали горючее из нефтепровода на территории Жирновского района.

- Всего ими было похищено более 24 тонн нефти на общую сумму порядка 600 тысяч рублей, - уточняют в прокуратуре.

Двух сообщников уже осудили – им дали условные сроки и наказали большими штрафами. А вот организатору грозит колония. Его обвиняют по статье «кража из нефтепровода в крупном размере».

Расследование проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, при оперативном сопровождении регионального УЭБ и ПК ГУ МВД.

- Свою вину мужчина не признал. Но факты говорят обратное. Прокуратура, ознакомившись с материалами дела, уже вынесла ему обвинительное заключение. Грозит ему до 6 лет колонии, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU