Не имей 14 друзей, а имей 6 миллионов: волгоградка обманула знакомых и банк
Волгоградская прокуратура передала уголовное дело о мошенничестве в крупном размере в суд Камышина. На скамье подсудимых – женщина, обманувшая 14 знакомых в общей сложности на 6 миллионов рублей. А также банк, где взяла автокредит почти на полмиллиона. Случилось это очень давно – в 2001-2006 годах, но так как срок давности преступлений не истек, а следователи сумели разыскать аферистку и собрать достаточно доказательств ее вины, наказания не избежать.
Кстати, отыскать мошенницу было непросто: скрываясь от потерпевших, у которых она занимала большие суммы денег, женщина уехала в Москву. Ее даже объявили в розыск.
- Сейчас в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Черединина Оксана Александровна.
ИСТОЧНИК KP.RU