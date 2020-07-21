2020-07-21T14:57:27+03:00
Происшествия

Не имей 14 друзей, а имей 6 миллионов: волгоградка обманула знакомых и банк

Скоро женщина предстанет перед судом, ей грозит до 10 лет тюрьмы
Юлия Данильченко
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Скоро женщина предстанет перед судом, ей грозит до 10 лет тюрьмы.Скоро женщина предстанет перед судом, ей грозит до 10 лет тюрьмы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Волгоградская прокуратура передала уголовное дело о мошенничестве в крупном размере в суд Камышина. На скамье подсудимых – женщина, обманувшая 14 знакомых в общей сложности на 6 миллионов рублей. А также банк, где взяла автокредит почти на полмиллиона. Случилось это очень давно – в 2001-2006 годах, но так как срок давности преступлений не истек, а следователи сумели разыскать аферистку и собрать достаточно доказательств ее вины, наказания не избежать.

Кстати, отыскать мошенницу было непросто: скрываясь от потерпевших, у которых она занимала большие суммы денег, женщина уехала в Москву. Ее даже объявили в розыск.

- Сейчас в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Черединина Оксана Александровна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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