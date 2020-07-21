2020-07-21T13:39:06+03:00
Спорт

На «Волгоград Арене» поставят туннели для дезинфекции болельщиков

Каждого зрителя при входе будут обрабатывать дезсредствами
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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Волгоградские болельщики уже ждут не дождутся, когда же начнется новый футбольный сезон, ведь «Ротор» впервые за 16 лет вернулся в РПЛ. Но из-за коронавируса до сих пор никто не знает, пустят ли болельщиков на трибуны. А, если и пустят, то при каких условиях? А пока в Российском футбольном союзе решают, на «Волгоград Арену» уже заказали специальные туннели для дезинфекции. Сответствующий лот появился на сайте Госзакупок.

Что это за туннели такие?

Как следует из документации, на стадионе появятся два специальных туннеля, через которые будут проходить болельщики. В этих «кабинках» каждого входящего обработают дезинфицирующим средством. Для этого по контуру будут стоять 22 форсунки, через которые каждые 3-5 секунд будет выпрыскиваться жидкость в мелкодисперсном виде. В каждом туннеле по три таких контура с форсунками. Пропускная способность этого оборудования – 12-20 человек в минуту.

Собирают эти «мойки» в Пензе, оттуда и привезут их в Волгоград. Обойдутся они в 500 тысяч рублей.

В общем, «Волгоград Арену» готовят к работе в любых условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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