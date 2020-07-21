Замдекана вуза в Волжском идет под суда за взятки

21 Июль 2020 2020-07-21T13:19:58+03:00

В общей сложности сотрудница вуза заработала почти 50 тысяч рублей

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46-летняя заместитель декана факультета одного из институтов Волжского попала на скамью подсудимых за взятки. Пользуясь своим положением, женщина брала со студентов деньги за сдачу зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний. Это происходило с мая 2019 года по февраль 2020-го. В общей сложности два учащихся заплатили ей почти 50 тысяч рублей.

Других эпизодов преступления во время расследования сотрудники СУ СКР по Волгоградской области не обнаружили. Сыщики собрали достаточно доказательств вины волжанки, а прокуратура утвердила обвинительное заключение.

- В настоящий момент материалы уголовного дела переданы судье для решения вопроса о его принятии к производству, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.

Если дело примут, в ближайшее время служитель Фемиды решит, какое наказание заслужила взяточница.

ИСТОЧНИК KP.RU