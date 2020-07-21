Из-за ремонта улицы Караванной в Волгограде на три дня ограничат движение

21 Июль 2020 2020-07-21T11:37:55+03:00

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В Волгограде активно ремонтируются дороги и ради качественных магистралей приходится теперь некоторые неудобства. Так, с 21 по 23 июля на улице Караванной в Красноармейском районе ограничат движение в ночное время суток – с 20.00 до 07.00 часов.

- Движение транспортных средств на улице 2-я Караванная в границах от Николаевской до Вилянской будет ограничено, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Автомобилистам предлагают варианты объезда по Вилянской, Джека Лондона, Удмуртской, Бахтурова, Фадеева, проспекту Столетова. Отметим, что ремонт Караванной очень важен, дорога обеспечит проезд волгоградцев к жилым домам в поселке Керамический и другим важным объектам. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в городе-герое к концу года приведут в порядок более 40 магистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU