Облила спиртным и подожгла: волгоградка убила своего собутыльника

21 Июль 2020 2020-07-21T11:13:40+03:00

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В Урюпинске Волгоградской области 37-летнюю женщину обвиняют в жутком убийстве. Она сожгла заживо своего знакомого. Случилось это, как часто бывает, в ходе пьянки.

Как рассказал «КП-Волгоград» руководитель Урюпинского МРСО СУ СКР по Волгоградской области Александр Сенцов, произошло это 22 мая сего года. В тот день обвиняемая распивала спиртные напитки со своим 45-летним другом. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Мужчина вылил на подругу ушат нецензурной брани, а в ответ женщина вылила на него остатки спиртного из бутылки. А потом подожгла его и ушла.

На следующий день обугленное тело волгоградца обнаружили местные подростки. Они и сообщили в полицию.

- Как показали результаты судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате ожогов 63% тела, - уточняет Сенцов.

Разборки собутыльников и момент поджога попал на камеру видеонаблюдения, установленную неподалеку. Поэтому «поджигательницу» нашли и задержали сразу.

На нее завели уголовное дело по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Следователи уже собрали все факты, доказывающие вину женщины, да и сама она отрицать ничего не стала. Вскоре она отправится на скамью подсудимых.

ИСТОЧНИК KP.RU