Один без прав, другой пьяный: под Волгоградом из-за нерадивых водителей три человека попали в больницу

21 Июль 2020 2020-07-21T10:58:26+03:00

У водителя "десятки" даже прав не было. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Один сел за руль без прав, другой выпившим, третий слетел с пустой дороги – в сегодняшней сводке ДТП от ГУ МВД по региону сразу три аварии, которые произошли по вине нерадивых водителей. Причем все аварии с пострадавшими.

Так, в Руднянском районе пьяный 30-летний мужчина на «Лада Ларгус» мчался из села Козловка в село Лемешкино, в какой-то момент он не вписался в границы дороги и машина улетела в кювет, где перевернулась. Причем пьяный водитель не пострадал, а вот его рассажиры – 43-летняя женщина и 38-летний мужчина получили травмы и их увезли в больницу. Еще одному 33-летнему пассажиру медики оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

В Нехаевском районе по вине 36-летнего водителя перевернулась «десятка». У мужчины, как выяснилось после ДТП, даже водительских прав нет. Его с травмами увезли в больницу, 32-летний пассажир отделался синяками да ушибами.

А 31-летний водитель «Дэу Нексия» влетел в фонарный столб на проспекте Ленина В Краснооктябрьском районе Волгограда. Причем его, судя по записи с камеры видеонаьлюдения, никто не подрезал, он просто не справился с управлением.

- Произошло это примерно в 18.00 напротив дома №115 по проспекту Ленина. В результате ДТП водитель получил травмы, его госпитализировали, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/791679" frameborder="0"></iframe> На видео попало ДТП, где волгоградец на "ДЭУ" протаранил фонарный столб.

ИСТОЧНИК KP.RU