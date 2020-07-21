2020-07-21T10:34:02+03:00
Происшествия

На юге Волгограда от удара иномарки «ГАЗель» сбила своего же водителя

А спровоцировал тройное ДТП с пострадавшим водитель «Лифана»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Из-за невнимательного водителя "Лифан" пострадал мужчина, который остановился подремонтировать свой грузовик.Из-за невнимательного водителя "Лифан" пострадал мужчина, который остановился подремонтировать свой грузовик.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Помятый «Лифан» на дороге, вдребезги разбитый «Понтиак» в кювете, там же – «ГАЗель» и чуть живой водитель грузовика на обочине – такую жуткую картину увидели полицейские, когда приехали по вызову на ДТП у поселка Горный в Волгограде. А виновником этого месива стал 39-летний водитель «Лифан Х60».

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, произошло это примерно в 18.20 по дороге из Волгограда в поселок Водный. Мужчина на китайской иномарке не справился с управлением и врезался в «Понтиак Вайбе», 57-летний водитель которого притормозил перед поворотом в поселок Горный. От удара «Понтиак» отлетел на встречную полосу, где на обочине стоял припаркованный «ГАЗ-3302». На беду рядом с грузовиком стоял его 28-летний водитель. «ГАЗель» от удара наехала как раз на него.

- В результате столкновений пострадал только 28-летний водитель грузовика, его с травмами увезли в больницу, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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