Волгоградские хлеборобы собрали 3 миллиона тонн зерна

21 Июль 2020 2020-07-21T10:18:14+03:00

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Страда в разгаре. В администрации Волгоградской области рапортуют: наши аграрии убрали более половины посевных площадей и намолотили уже более трех миллионов тонн зерна. Следящий за вестями с полей губернатор Андрей Бочаров отмечает, что «на отдельных полях до 90% урожая - продовольственное зерно 3-4 класса». Такое качество для нашего региона редкость. Чаще выращенная на волгоградских полях пшеница до него не дотягивает.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомсельхозе, хлеборобы убрали уже более одного миллиона гектаров. Урожайность на 11 процентов выше, чем в прошлом году - в среднем выходит 27 центнеров с гектара. Лучше всего дела обстоят в Еланском районе, там хлеборобам удалось собрать по 37,7 центнеров. Выше средней урожайность на полях северных районов Волгоградской области - Алексеевского, Киквидзенского, Новониколаевского, Новоаннинского и Нехаевского. А вот по намолоту в лидерах на сегодня южные районы. Фермеры Октябрьского района уже отправили в закрома 237 тысяч тонн зерна, Котельниковского - 213 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU