Школьник по заказу бизнесмена сжег иномарку молодой волгоградки

21 Июль 2020 2020-07-21T10:14:30+03:00

Как оказалось, мужчина испытывал неприязнь к потерпевшей, которая раньше на него работала

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17-летний учащийся одной из школ Волгограда стал соучастником серьезного преступления: в середине июля 2020 года он по заказу 35-летнего владельца фирмы сжег чужую иномарку. За «работу» бизнесмен заплатил 20 тысяч рублей. Как позже выяснилось, «Шкода Рапид», стоимостью почти миллион рублей, принадлежит 26-летней волгоградке. Полицейские провели расследование и установили мотивы заказчика.

- Потерпевшая занимала должность одного из руководителей в фирме. Мужчина сообщил, что у них с данной женщиной в процессе работы часто возникали разногласия, что привело к появлению неприязненных отношений, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

И бизнесмен, и школьник стали фигурантами уголовного дела. Им грозит по пять лет тюрьмы. Школьник будет ждать суда, находясь под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU