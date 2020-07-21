Семья из Волгограда взыскала неустойку с недобросовестного застройщика

21 Июль 2020 2020-07-21T09:46:39+03:00

За нарушение договора каждый истец получит более 100 тысяч рублей

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Советский суд Волгограда разделил позицию семейной пары, пострадавшей от рук недобросовестного застройщика, и удовлетворил их требования о выплате компенсации морального вреда и неустойки. В общей сложности каждый истец получит более 100 тысяч рублей.

Служителю Фемиды предоставили доказательства того, что по договору волгоградцы оплатили полную стоимость трехкомнатной квартиры в строящемся доме в «Родниковой долине». Переехать в новое жилье планировали в ноябре 2019 года – после сдачи многоэтажки в эксплуатацию. Однако застройщик не выполнил условия договора и сроки сдвинул. Это и стало поводом для судебного разбирательства.

- Решением Советского районного суда с ООО «Родниковая долина» в пользу каждого из истцов взысканы: неустойка в размере 69 019 рублей, компенсация морального вреда в размере 2 500, и штраф в размере 35 759, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU