2020-07-21T08:57:53+03:00
Происшествия

Следователи ищут очевидцев нападения на волгоградку в подъезде многоэтажки

В доме №34 по улице Землячки преступник угрожал ножом и требовал деньги у прохожей
Юлия Данильченко
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23 марта на улице Землячки в доме №34 в Дзержинском районе Волгограда произошло разбойное нападение на 32-летнюю местную жительницу. 48-летний мужчина увидел жертву, заходившую в подъезд, и решился на преступный умысел: догнав женщину на лестничной площадке, он приставил нож и потребовал отдать деньги, телефон, драгоценности. Но волгоградка не растерялась. Она сумела вырваться и выбежать на улицу, где привлекла внимание прохожих.

В общей сложности волгоградка обратилась к нескольким очевидцам, при этом преступник все это время гнался за ней.

- В настоящее время следствие просит откликнуться граждан, к которым потерпевшая обращалась за помощью, и иных свидетелей этого преступления, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Сделать это можно по снующим номерам:

Первый отдел по расследованию особо важных дел: 8(8442) 23-14-18, 8(8442) 23-14-04

Отделение дежурных следователей: 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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