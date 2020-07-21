2020-07-21T08:42:06+03:00
Происшествия

Банда волгоградцев под видом силовиков инсценировала задержание наркомана

Бандиты завладели его имуществом стоимостью полмиллиона рублей
Юлия Данильченко
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Кстати, вину свою бандиты отрицают, сейчас они находятся под стражей.Кстати, вину свою бандиты отрицают, сейчас они находятся под стражей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Четверо жителей Волгограда в возрасте от 33 до 36 лет попали под уголовную статью «Разбой» за инсценировку задержания наркомана, а также завладение его имуществом стоимостью полмиллиона рублей. Инцидент произошел в конце июня. Узнав, что 37-летний волгоградец употребляет запрещенные вещества, мужчины решили разыграть его задержание. Для этого переоделись в сотрудников правоохранительных органов, даже пистолеты прихватили. Угрожая приличным сроком, преступники потребовали подписать фиктивный договор купли-продажи мотоцикла и иномарки. После чего скрылись, но их оперативно задержали.

- При обысках у них нашли 4 травматических пистолета, марихуану, сотовые телефоны, флеш-карты, ноутбук, черновые записи, расписки и другие предметы, служащие доказательной базой их вины, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Кстати, вину свою бандиты отрицают, сейчас они находятся под стражей. Каждому из них грозят приличные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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