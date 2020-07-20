Подрядчик через прокуратуру добивался оплаты за ремонт улицы Героев Тулы в Волгограде

20 Июль 2020 2020-07-20T20:17:23+03:00

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Улицу Героев Тулы в Волгораде можно назвать одной из самых проблемных. Сначала ее долго не ремонтировали, дошло до того, что прокуратуре пришлось через Тракторозаводской суд добиваться ее капитального ремонта. Добились. В 2018-м эта дорога попала в проект «Безопасные и качественные дороги». На ее ремонт выделили 370 миллионов рублей. За два года ее преобразили до неузнаваемости – сделали четырехполосной, поставили новые бордюры, освещение… Но сегодня эта улица опять оказалась среди дел прокуратуры, только уже у ведомства Ворошиловского района. На этот раз в прокуратуру обратился подрядчик, который выполнил ремонт этой дороги, но до сих не получил положенные по контракту деньги. Заказчиком ремонта выступало МУ «Комдорстрой», с него и пытался «выбить» деньги подрядчик. Задолжали ему немало – 67 миллионов рублей.

- Прокуратура направила в адрес руководства муниципального учреждения представление с требованием устранить нарушение. И кратчайшие сроки нашлись деньги. Задолженность по исполненному муниципальному контракту полностью погашена, -рапортуют в Волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU