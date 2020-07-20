2020-07-20T20:17:23+03:00
Общество

Подрядчик через прокуратуру добивался оплаты за ремонт улицы Героев Тулы в Волгограде

Муниципалитет задолжал организации 67 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Улицу Героев Тулы в Волгораде можно назвать одной из самых проблемных. Сначала ее долго не ремонтировали, дошло до того, что прокуратуре пришлось через Тракторозаводской суд добиваться ее капитального ремонта. Добились. В 2018-м эта дорога попала в проект «Безопасные и качественные дороги». На ее ремонт выделили 370 миллионов рублей. За два года ее преобразили до неузнаваемости – сделали четырехполосной, поставили новые бордюры, освещение… Но сегодня эта улица опять оказалась среди дел прокуратуры, только уже у ведомства Ворошиловского района. На этот раз в прокуратуру обратился подрядчик, который выполнил ремонт этой дороги, но до сих не получил положенные по контракту деньги. Заказчиком ремонта выступало МУ «Комдорстрой», с него и пытался «выбить» деньги подрядчик. Задолжали ему немало – 67 миллионов рублей.

- Прокуратура направила в адрес руководства муниципального учреждения представление с требованием устранить нарушение. И кратчайшие сроки нашлись деньги. Задолженность по исполненному муниципальному контракту полностью погашена, -рапортуют в Волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подрядчик через прокуратуру добивался оплаты за ремонт улицы Героев Тулы в Волгограде
С дольщиками ЖК «Адмиралтейский» и «Династия» работают эксперты Фонда защиты прав граждан
В Волгограде под суд пойдут два сотрудника Ространснадзора за взятку от перевозчика
Жителям двух районов Волгограда отключат свет 21 июля
Волжанкам за красивые глаза подарят проездной
Мошенника, обманувшего волгоградца на 25 тысяч, нашли в Ростове
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
На месте гранитных трибун на площади в центре Волгограда строят 12 лестниц к собору
Волгоград и Волжский вновь бьют рекорды по коронавирусу
Из Волгограда на байк-шоу в Крым отправят музейный танк и грузовик
Волгоградская область готовится к вспышке коронавируса у отпускников
Поругался с соседками: под Волгоградом пироман сжег три дачных дома