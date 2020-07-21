2020-07-21T12:29:42+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предоставил доходный купон своим клиентам за страхование жизни от УРАЛСИБ Жизнь

Акции золотодобывающих компаний дают возможность получать ежегодную выплату по купону
Иван ЕГОРОВ
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ПАО Банк Уралсиб дарит купон всем своим клиентам и клиентам СК «УРАЛСИБ Жизнь», купившим полисы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» со стратегией «Золотодобывающие компании» с 4 июля по 1 августа 2018 года. Доходность для клиентов составила от 11,2% до 12,9% по полисам в рублях и от 4% до 8,1% - по полисам в долларах США. Его размер зависел от количества инвестированных средств.

Акции золотодобывающих компаний дают возможность получать ежегодную выплату по купону, если стоимость акций, входящих в стратегию, не упала ниже стартовых значений. Так называемый «эффект памяти» данного предложения позволит выплатить причитающиеся дивиденды, даже если стоимость акций упадет. Купон резервируется и выплачивается в любом случае, но позже. Таким образом, в рамках этого предложения за 2 года дополнительный инвестиционный доход получили 1,5 тысячи клиентов Банка. В сумме эта выплата составила более 75,3 млн рублей и 57,9 тыс. долларов США.

Кроме того, вместе с солидным доходом клиенты банка Уралсиб по программе инвестиционного страхования жизни «Верное решение» получают надежную страховку. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как «Медицина будущего», «Валютная гарантия», «Лидеры рынка», «Нефть».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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