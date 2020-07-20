2020-07-20T16:52:00+03:00
Происшествия

В Волгограде под суд пойдут два сотрудника Ространснадзора за взятку от перевозчика

Бывшим инспекторам грозит до 12 лет колонии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде на скамью подсудимых отправили двух сотрудников Волжского управления «Ространснадзора». Инспекторов поймали на взятке и теперь им грозит колония.

Инспекторов поймали «на горячем» сотрудники УФСБ России по Волгоградской области в сентябре прошлого года. Задержали как раз во время передачи денег. Как установили следователи регионального СУ СК, один из волгоградских перевозчиков надеялся, что за 40 тысяч рублей его не станут штрафовать за выявленные нарушения и в дальнейшем инспекторы будут покровительствовать его деятельности.

В ходе следствия сотрудники автонадзора категорически отрицали свою вину. Но следователи собрали улики и факты, подтверждающие их причастность к взяточничеству. Прокуратура уже утвердила им обвинительное заключение по статье «получение взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере».

- Уголовное дело направили в суд, до которого задержанные будут находиться под домашним арестом. Грозит им от 7 до 12 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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