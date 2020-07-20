2020-07-20T16:19:43+03:00
Общество

Жителям двух районов Волгограда отключат свет 21 июля

График отключения электричества в Волгограде на 21 июля 2020 года [список адресов]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Света не будет 8 часов.Света не будет 8 часов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Энергетики продолжаются готовить электросети к зиме и занимаются плановыми ремонтами электрооборудования. Снова тысячи волгоградцев останутся в жару без дарящих прохладу кондиционеров и возможности воспользоваться бытовой техникой. На этот раз в графике отключения электричества на 21 июля 2020 года всего два района Волгограда – Дзержинский и Ворошиловский. Обесточат на весь день с 9 утра до 17 часов отдельные массивы частного сектора. Попадут под отключения во вторник несколько десятков улиц.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети ЮГ - Волгоград», 21 июля 2020 отключат свет в Дзержинском районе Волгограда на улицах: Демьянова, 1-9а, 2-10; Зворыкина, 1-9, 19,4; Мартовской, 9, 2-6; Мемельской, 5а и 5; а также Преображенской, 12а и 12.

А в Ворошиловском районе восемь часов без электрочайников и с греющимися холодильниками 21 июля останутся жители «частника» на улицах по адресам: Ардатовская, 77; Василеостровская, 1-11, 2-8; Гродненская, 94-102; Детская, 13-23; Ленкоранская, A1-а; Лугопольская, 1-35, 2-22; Поворинская, 26-32; Ставропольская, 75а-87, 92-102а; Саши Филиппова, 65а-85а, 52-60а; Чарджуйская, 17-37а, 42-60; Чебоксарская, 13, 17, 23, 8-26; Читинская 1-23 и 12-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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