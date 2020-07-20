Волжанкам за красивые глаза подарят проездной

20 Июль 2020 2020-07-20T14:50:46+03:00

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Волжский – молодой и креативный. Это еще раз доказали при подготовке к его 66-летию. Хотя день города 2020 в Волжском и отметят 22 июля в основном онлайн, без приятных сюрпризов все же не обойдется. Так, за самые красивые глаза волжанки могут получить приз – единый проездной на весь городской общественный транспорт (автобус, трамвай и паром) до конца года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, конкурс «Самые красивые глаза» ко дню города решили провести автоколонна 1732 и рекламное агентство. Поучаствовать в нем просто. Все, что этого нужно - прислать фото своих глаз на электронную почту: wak_1732@mail.ru и указать свои контакты для обратной связи. При этом участницы могут быть любого возраста.

Продлится конкурс до конца июля. У кого из жительниц Волжского самые красивые глаза, станет известно 7 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU