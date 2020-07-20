2020-07-20T14:21:14+03:00
Происшествия

Мошенника, обманувшего волгоградца на 25 тысяч, нашли в Ростове

Житель Краснодарского края «развел» нашего земляка на покупке проигрывателя
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Задержанный уже во всем сознался, теперь полиция ищет других его жертв.Задержанный уже во всем сознался, теперь полиция ищет других его жертв.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сегодня интернет стал не только площадкой для общения и поиска информации, это еще и огромный магазин. Вот там 34-летний житель Советского района Волгограда и нашел объявление о продаже «стримера» (сетевого проигрывателя). Устройство предлагали по очень заманчивой цене, поэтому волгоградец созвонился с автором объявления и, обговорив условия сделки, перевел тому 25 тысяч рублей. Но, ни проигрывателя, ни денег, ни продавца он больше не увидел.

Когда волгоградец понял, что его «развели», пошел в полицию. И наши оперативники из регионального Главка нашли этого продавца-афериста. Причем нашли даже не в Волгоградской, а в Ростовской области.

- Выяснилось, что в роли продавца выступал 33-летний безработный житель Краснодарского края. Он сознался, что нашел объявление в интернете, подменил в нем телефон владельца на свой и стал ждать покупателя, - рассказывают в ГУ МВД по региону. - Решается вопрос о возмещении волгоградцу ущерба. А полиция тем временем устанавливает, не обманул ли этот аферист еще кого-нибудь, кроме волгоградца.

- На краснодарца завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и грозит ему до 5 лет лишения свободы, -уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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